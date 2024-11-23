Kardeşini Kaybeden Öğretmenin Adalet Arayışı - Son Dakika
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Kardeşini Kaybeden Öğretmenin Adalet Arayışı

Yunus Öğretmen, depremde yıkılan apartmanda kaybettiği kardeşleri için adalet talep ediyor.

23.11.2024 11:38
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Malatya'da, 6 Şubat 2023 depremlerinin ilk saniyelerinde yıkılan Hakimbey Apartmanı'nda iki kardeşini kaybeden Yunus Öğretmen olayla ilgili devam eden davada adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde faaliyet gösteren Vali Galip Demirel Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Yunus Öner, 6 Şubat 2023 depremlerinin ilk saniyelerinde yıkılan Hakimbey Apartmanı'nda ablası Fatma Öner ile kardeşi Gülen Öner kaybetti.

Enkazda günlerce bir umutla çalışma yaptıklarını aktaran Öner, depremin 9'uncu gününde kardeşlerinin cenazelerine ulaşabildiklerini söyledi.

78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı ile ilgili daha sonra yargı sürecine başlanıldığını belirten Öner, 6 Şubat 2023 depremlerinin asrın en büyük felaketi olduğunun bilincinde olduklarını da kaydederek, kayıp ettiği kardeşlerine karşı sorumluğun gereği Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davanın da takipçisi olduklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kardeşini Kaybeden Öğretmenin Adalet Arayışı - Son Dakika

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