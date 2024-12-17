Kardeşini Vuran Sanığa Müebbet Hapiste Cezası - Son Dakika
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Kardeşini Vuran Sanığa Müebbet Hapiste Cezası

Eyüpsultan'da, 22 yaşındaki kardeşini vurarak öldüren Çağdaş Özgüler müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

17.12.2024 09:27
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Eyüpsultan'da 22 yaşındaki kardeşi Burak Özgüler'i evde oturdukları sırada silahla vurarak öldürdüğü daha sonra da kaçtığı iddia edilen sanık yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Eyüpsultan'da 22 Ocak 2024 tarihinde iddiaya göre, 22 yaşındaki Burak Özgüler, annesi ve dedesiyle yaşadıkları evde oturdukları sırada Balat'ta yaşayan ağabeyi Çağdaş Özgüler (23) de eve geldi. Hep birlikte salonda bulundukları sırada Çağdaş Özgüler, yanında getirdiği silahı çıkararak oynamaya başladı, kendisine silahı nereden bulduğu sorulduğunda ise cevap vermeyerek geçiştirdi. Bir süre sonra dede çöp atmak için dışarı çıktı, anne ise çay demlemek üzere salondan mutfağa doğru geçti. O sırada salondan silah sesi duyuldu, 22 yaşındaki Burak Özgüler vurulurken, ağabeyi Çağdaş Özgüler 'vuruldu herhalde anne göğsünden' diyerek evden hızla dışarı çıktı.

Polisleri gördü yine kaçtı

İddiaya göre kardeşi vurulduktan sonra evden kaçan Çağdaş Özgüler, bir arkadaşını arayarak 'silahımı kardeşime gösterecektim birden patladı, ağzında mermi varmış, kardeşimi göğsünden vurdum evden çıktım ne yapacağımı bilmiyorum' dedi. Bir süre sonra polis ekipleri, Özgüler'in yanına gitmiş olabileceğini değerlendirdiği bir şahsın evine giderken apartmanın önünde birkaç kişinin olduğunu gördü. Polisleri gören Özgüler bir anda koşmaya başladı ve olay yerinde telefonunu düşürerek yine kaçtı ancak olaydan 2 gün sonra yakalanarak tutuklandı.

Kaza ile olduğunu söylese de savunmasına itibar edilmedi

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Özgüler'in her ne kadar kaza sonucu olayın meydana geldiğini söylediğini belirtse de hem evden kaçtığı hem de olaydan sonra polis ekiplerinden kaçtığı gerekçesiyle öldürme kastıyla hareket ettiği, ayrıca kardeşini vurmuş olmasına rağmen yardım çağırmadığı ve silahı bulunmayacak bir yere attığı kaydedildi. İddianamede Özgüler'in 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"Kardeşim öldükten sonra mezarına hiç gidemedim, mezarına gitmek istiyorum"

Sanık Özgüler'in İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada ise geçtiğimiz günlerde karar duruşması yapıldı. Mahkemede son savunmasını yapan sanık, "Kardeşim öldükten sonra mezarına hiç gidemedim. Mezarına gitmek istiyorum" dedi. Daha sonra duruşmanın biteceği belirtilerek son sözü sorulan sanık, "Benim kimsem yok, kardeşlerim var sadece. Mağdurum, beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Çağdaş Özgüler'i 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kardeşini Vuran Sanığa Müebbet Hapiste Cezası - Son Dakika

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