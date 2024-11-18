Kırklareli'nde ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dalında mahsur kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Hürriyet Mahallesinde ağaçta karganın mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce merdivenli araçla mahsur kaldığı yerden kurtarılan karga doğal ortamına salındı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Karganın Ağaçta Mahsur Kalması - Son Dakika
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