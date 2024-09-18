Çorum'un Kargı ilçesinde Aksu yaylasında kaybolan şahıs ekiplerin çalışmasıyla bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Aksu yaylasına giden C.K.'den (60) haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. AFAD arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yaylada kaybolan C.K. bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs ailesine teslim edildi. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Kargı'da Kaybolan C.K. Bulundu - Son Dakika
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