Kargo çalışanı asansörde kadına taciz etti

İstanbul Esenyurt'ta bir kargo çalışanı, kargo bırakmak için girdiği binanın asansöründe denk geldiği kadını elle taciz etti. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı. İddiaya göre, lüks siteye kargo teslimatı bahanesiyle gelen kargo görevlisi şahıs, asansöre beraber bindiği 24 yaşındaki kadını taciz etti. Saldırgan şahsın tacizi, kadın asansörden indikten sonra da devam etti. Kadının çığlık atarak yardım istemesi sonrasında paniğe kapılıp kaçan tacizci ihbar üzerine yapılan araştırma sonucundan polis tarafından yakalandı. R.L. isimli kargo şirketi görevlisi 17 Temmuz Perşembe günü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan cezaevine konuldu. - İSTANBUL