Kargo ile uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 2 gözaltı - Son Dakika
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Kargo ile uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 2 gözaltı

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Samsun'da yapılan bir operasyonda, K.S. ve K.K. isimli şahıslara ait bir kargo paketinde 21 bin 504 adet sentetik ecza ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

06.07.2024 10:50
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Kargo ile uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 2 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da kargo paketinde 21 bin 504 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde K.S. ve K.K. isimli şahıslara ait kargo paketinde yapılan aramada 21 bin 504 adet sentetik ecza ele geçirildi. 2 şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Samsun, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kargo ile uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kargo ile uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 2 gözaltı - Son Dakika
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