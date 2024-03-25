Kargosunu teslim alamayan kişi PTT şubesinin camlarını böyle kırdı

Beypazarı'ndaki yangında 3 çocuktan biri hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan müstakil evde çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 çocuktan biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki çocuğun durumu ise hala ciddiyetini koruyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.