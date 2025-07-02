Karikatür Krizi: 4 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'nde - Son Dakika
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Karikatür Krizi: 4 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'nde

02.07.2025 14:58
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Leman Dergisi'nde yayımlanan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürü nedeniyle 4 şüpheli tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ve Hz. Musa (Aleyhisselam)'ın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan şüphelerin sevk yazısında "Karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği, halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu" ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)ve Hz. Musa (Aleyhisselam)'ın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Eser sahibi Doğan Pehlevan ise 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Öte yandan Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen şüphelilerin sevk yazısı ortaya çıktı.

Sevk yazısında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu oluşturabileceği değerlendirilen, Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ve Hz. Musa (Aleyhisselam)'ın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatür ile ilgili soruşturmaya başlanıldığı belirtildi. Karikatürde İslam dini peygamberi olması nedeniyle halkın bir kesiminin benimsediği dini değer kapsamında değerlendirilmesi gereken Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)ile Hz. Musa (Aleyhisselam)'ın tasvir edilerek, bir şehrin üzerine bombalar düştüğü anın betimlendiği sevk yazısında açıklandı. Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in "Selamün Aleyküm, ben Muhammed" şeklinde, Hz. Musa (Aleyhisselam)'ın ise " Aleyhem Salom, ben de Musa" şeklinde sözler söylediğinin karikatürize edildiği ve şehrin bombalanmasından Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ile Hz. Musa (Aleyhisselam)'ın sorumlu tutulduğu aktarıldı. Sevk yazısında, karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği, halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, derginin yayınlanmasının akabinde birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu ifade edildi.

Şüphelilerin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu işledikleri konusunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu aktarılarak, eser sahibi Doğan Pehlevan'ın sosyal medya hesabından 'cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçunu işlediğine dair de kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu sevk yazısında belirtildi.

Suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, cezanın üst haddi dikkate alınarak 4 şüphelinin tutuklanmasının talep edildiğine sevk yazısında yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, istanbul, 3-sayfa, Sanat, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karikatür Krizi: 4 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'nde - Son Dakika

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