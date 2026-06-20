Karkamış’ta YKS Öncesi Feci Kaza - Son Dakika
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Karkamış’ta YKS Öncesi Feci Kaza

Karkamış’ta YKS Öncesi Feci Kaza
20.06.2026 10:31
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde YKS'ye giden otomobil, tır ile çarpıştı; 2 öğrenci yaralandı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde YKS'ye yetişmek için yola çıkanların olduğu otomobil, kavşakta tır ile çarpıştı. Kazada sınava girecek olan 2 öğrenci yaralandı. Öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen yaralı öğrencilerin yakınları ise feryat ederek ağladı.

Kaza, sabah saatlerinde Karkamış Mahallesi kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih İnal (19) idaresindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır ile çarpıştı. Feci kazada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumuna yetişmek için Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen otomobil sürücüsü Fatih İnal ile araçtaki diğer öğrenci Ahmet İnal (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Fatih İnal, Nizip Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesi sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen yaralı öğrencilerin yakınları ise feryat ederek ağladı.

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karkamış’ta YKS Öncesi Feci Kaza - Son Dakika

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