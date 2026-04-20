Karla Kaplı Yolda Hastaya Ulaşım
20.04.2026 10:02
Ağrı Diyadin'de kar nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan astım hastası, yol açıldıktan sonra sevk edildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde rahatsızlanan 35 yaşındaki kronik astım hastası, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yol yüzünden hastaneye ulaştırılamadı. Ekiplerin çalışmasıyla yol açıldı, hasta hastaneye sevk edildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde 35 yaşındaki kronik astım hastası S.D., ani gelişen diz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlandı. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemeyen S.D.'nin yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu yol ulaşıma açılırken, ambulansın köye ulaşması sağlandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan hasta ambulansla Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
