Karlıova\'da Feci Kaza: 2 Yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL