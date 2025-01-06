Karpuzlu\'da Dolandırıcılık Uyarısı

3.Sayfa

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından pazaryerindeki vatandaşlar dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyarıldı.

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Tekeler Mahallesi meydanında seyyar olarak kurulan pazaryerinde gerekli kontroller yapılarak vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma tarafından vatandaşların huzur ve güvenliği amacıyla denetim ve kontrollerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN