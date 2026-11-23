Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle yollarda oluşan buzlanma trafik kazalarını beraberinde getirdi. Kars- Ardahan karayolunun Çamçavuş köyü mevkiinde hayvan yüklü kamyonet devrilirken, aynı güzergahta bir minibüs de kayarak refüje çarptı. Her iki kazada da maddi hasar meydana geldi.

Kars'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle karayollarında buzlanma etkili olmaya başladı. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği Kars-Ardahan karayolunda buzlanma nedeniyle iki ayrı trafik kazası yaşandı.

Çamçavuş köyü bölgesinde buz tutan yolda seyir halindeki hayvan yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yol kenarına savruldu. Kazada kamyonette maddi hasar meydana gelirken, kamyonetin kasasında bulunan büyükbaş hayvanlar yola savruldu.

Aynı karayolunda seyreden bir minibüs de buzlanan zeminde kayarak refüje çarptı. Minibüste hasar oluşurken, kazaların ardından bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Kent genelinde etkili olan sis ve soğuk hava özellikle sabah ve gece saatlerinde yollarda gizli buzlanma riskini artırdığına dikkat çekilirken, sürücülere hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini korumaları ve ani fren ile manevralardan kaçınmaları uyarısı yapıldı.