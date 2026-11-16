Kars Emniyet Müdürlüğü 297 kişiye NARVAS ve UYUMA uygulamalarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kars Emniyet Müdürlüğü 297 kişiye NARVAS ve UYUMA uygulamalarını anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars Emniyet Müdürlüğü 297 kişiye NARVAS ve UYUMA uygulamalarını anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kars Emniyet Müdürlüğü, ADEM kursiyerleri, öğretmenler ve 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelinden 297 kişiye eğitim verdi. Eğitimlerde NARVAS ve UYUMA uygulamaları tanıtıldı, annelere ve öğretmenlere yönelik farkındalık çalışmaları anlatıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 297 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele yöntemleri, erken müdahale ve ihbar mekanizmaları hakkında eğitim verildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, öğretmenler ve 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeline yönelik eğitim programları düzenlendi.

"Uyuşturucuyla mücadelede anne ve öğretmenlere özel vurgu"

Toplam 297 kişinin katıldığı eğitimlerde, uyuşturucuyla mücadelede toplumun bilinçlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Katılımcılara özellikle ailelerin ve eğitimcilerin uyuşturucu kullanımının önlenmesindeki rolü anlatıldı.

Eğitimlerde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında annelerin çocuklarını uyuşturucu madde tehlikesinden korumak için dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

Ayrıca Narko-Rehber faaliyetleri kapsamında uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılığın belirtileri, riskli davranışların erken fark edilmesi ve şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yollar ele alındı.

"NARVAS ve UYUMA uygulaması tanıtıldı"

Programlarda NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) ve UYUMA mobil uygulaması hakkında da bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara, uyuşturucuyla ilgili şüpheli durumların güvenlik güçlerine nasıl bildirilebileceği anlatılarak bu uygulamaların kullanımı hakkında bilgi verildi.

Eğitimlerin sonunda katılımcılara uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadelede yalnızca operasyonel çalışmalarla değil, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle de toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedeflediği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Emniyet MüdürlüğüYerel Haberler3. SayfaPiyadeEğitimGüncelKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var
Cübbeli Ahmet Hoca’dan jet ski’de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Türkiye’nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Haluk Bilginer “Türkiye sineması“ demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı Haluk Bilginer "Türkiye sineması" demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı
13:29
Sergen Yalçın’a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı
Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?
13:24
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:01
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
11:58
Konya’da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
Konya'da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 13:40:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Kars Emniyet Müdürlüğü 297 kişiye NARVAS ve UYUMA uygulamalarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android