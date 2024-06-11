Kars Emniyet Müdürlüğü Hayvan Pazarı'nda Sahte Para Uyarısı

Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hayvan Pazarı'nda sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlenen hayvan pazarlarında satıcıları sahte para konusunda uyardı.
Satıcıları yankesicilere ve dolandırıcılara karşı uyaran ekipler, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceğini uygulamalı anlattı.
KOM ekiplerince ayrıca Hayvan Pazarı'nda vatandaşlara sahte para konularıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılarak el broşürleri dağıtıldı. - KARS
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