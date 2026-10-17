Kars Emniyeti, Nuri Paşa Yurdu'nda öğrencilere KADES kurulumu yaptı - Son Dakika
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Kars Emniyeti, Nuri Paşa Yurdu'nda öğrencilere KADES kurulumu yaptı

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Kars Emniyeti, Nuri Paşa Yurdu\'nda öğrencilere KADES kurulumu yaptı
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Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nuri Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerine genel güvenlik kurallarını anlattı. Etkinlikte KADES uygulaması tanıtılarak öğrencilerin telefonlarına kurulum yapıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nuri Paşa Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikte genel güvenlik kuralları anlatılırken, KADES uygulaması tanıtılarak öğrencilerin telefonlarına kurulumu yapıldı.

Nuri Paşa Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileriyle bir araya gelen polis ekipleri, günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken genel güvenlik kuralları hakkında bilgi verdi. Risklere karşı alınabilecek önlemlerin aktarıldığı etkinlikte, şüpheli durumlarla karşılaşıldığında izlenmesi gereken yollar da ele alındı.

Programda, kadınların acil durumlarda kolluk kuvvetlerine ulaşmasını kolaylaştıran Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı. Uygulamanın işleyişi ve kullanım amacı öğrencilere anlatılırken, telefonlarına yüklenmesi konusunda da yardımcı olundu.

Etkinlik kapsamında öğrencilere, KADES ve genel güvenlik kurallarına ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği çalışmayla üniversiteli gençlerin KADES hakkında bilgi sahibi olmaları ve ihtiyaç halinde uygulamayı kullanabilmeleri amaçlandı. Kadınların ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü3. SayfaGüvenlikEğitimGüncelKADESKarsSon Dakika

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