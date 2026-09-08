Kars Emniyeti siber dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilinçlendirmek için sahaya indi

Kars'ta emniyet ekipleri, internet ve sosyal medya üzerinden vatandaşları hedef alan dolandırıcılara karşı "sanal kalkan" oluşturdu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı kapsamında vatandaşlarla birebir iletişim kurarak sanal dünyadaki tehlikelere karşı uyarılarda bulundu.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla, siber suçların gerçekleşmeden önce önlenmesi, vatandaşların olası tehditlere karşı bilinçlendirilmesi ve siber suçlar nedeniyle oluşabilecek maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi hedeflendi.

Ekipler gerçekleştirdikleri bilgilendirme faaliyetlerinde vatandaşlara özellikle nitelikli dolandırıcılık, sanal dünyadaki risk ve tehditler, güvenli internet kullanımı, sosyal medyanın hayatımıza etkisi ve yasadışı bahis konularında uyarı yaptı.

Sanal ortamda her geçen gün farklı yöntemlerle vatandaşları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini anlatan ekipler, tanımadıkları kişilerden gelen mesaj, bağlantı ve tekliflere karşı temkinli davranılması konusunda bilgilendirdi.

"500 broşür dağıtıldı"

Vatandaşlarla etkileşim içerisinde gerçekleştirilen faaliyet kapsamında 500 adet bilgilendirici el broşürü dağıtılırken, çeşitli promosyon ürünleri de vatandaşlara ulaştırıldı.

SİBERAY ekipleri, internet kullanımının hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği günümüzde özellikle kişisel bilgilerin korunması, güvenli internet kullanımı ve sosyal medya hesaplarının güvenliği konusunda vatandaşların bilinçli hareket etmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

"Dolandırıcılara karşı en güçlü savunma bilinç"

Siber suçlarla mücadelede teknolojik tedbirlerin yanı sıra vatandaşların farkındalığının artırılması da önemli bir mücadele yöntemi olarak öne çıkarken, Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalarla vatandaşları sanal dünyanın görünmeyen tehditlerine karşı hazırlamayı sürdürüyor.

SİBERAY kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleriyle vatandaşların siber suçlara karşı daha bilinçli ve tedbirli hale getirilmesi, dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.