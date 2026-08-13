Kars-Iğdır Yolunda Kaza
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şarampole düştü, yaralanan olmadı.
Kars- Iğdır karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Kars-Iğdır karayolu Dağpınar Yaylarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kars istikametine seyir halinde olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, şarampole düştü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Kazada otomobilde maddi hasar oluştu.
Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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