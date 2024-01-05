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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı - Son Dakika
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Otobüsün kontrolden çıkmasının nedeni ise bölgedeki kar yağışı ve kaygan yol olarak belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kars\'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı
05.01.2024 - 09:18,  Güncelleme: 09:19
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. Kar yağışının devam ettiği bölgede yolun kayganlaşmasından dolayı kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaza sonrası çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. - KARS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı - Son Dakika
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