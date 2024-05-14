Kars'ta 1 kişinin makatından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Kars'ta 1 kişinin makatından uyuşturucu çıktı

Kars'ta jandarmanın durdurduğu ticari takside bulunan bir kişinin makatından 2 parça rulo halinde uyuşturucu çıktı. Jandarma tarafından yapılan operasyon sonucunda toplam 80 gram Metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

14.05.2024 22:43
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Kars'ta 1 kişinin makatından uyuşturucu çıktı

KARS - Kars'ta jandarmanın durdurduğu ticari takside bulunun 1 erkek şahsın makatından 2 parça rulo halinde uyuşturucu çıktı.

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Iğdır'dan Kars'a uyuşturucu madde sevki olacağı bilgisini alan jandarma Ölçülü köyü Yol Kontrol Noktası'nda Durumundan şüphelendiği 1 ticari aracı durdurdu.

Araç ve araçta bulunanların üzerinde yapılan aramada bir şey çıkmazken, jandarma M.A.'nın hareketlerinden şüphelendi. Şüpheli M.A.'yı gözaltına alan jandarma, hastanede iç beden muayenesi yaptırdı.

M.A.'nın yapılan iç beden muayenesinde makatına saklanmış 2 parça rulo halinde toplam 80 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Makatında Kars'a uyuşturucu madde sokmaya çalışırken jandarma ekiplerinin dikkatinden dolayı yakalanan şüpheli M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye'ye sevk edilen M.A. tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta 1 kişinin makatından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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