Kars'ta 15 Yaşındaki Rojhat Ağbaba Kayıp

24.03.2026 22:51
Rojhat Ağbaba adlı 15 yaşındaki çocuk, Kars'ta kayboldu. Ailesi jandarmaya haber verdi.

Kars'ta 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba'dan 2 gündür haber alınamıyor. Çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Çocuğun kaybolmadan önceki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde meydana geldi. 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba, 22 Mart 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, çocuklarından uzun süre haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kayıp çocuğun bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Son görüntü güvenlik kamerasında

Rojhat Ağbaba'nın kaybolmadan önceki son anlarına ait görüntüler, evlerinin önünde bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun evlerinin önünde gezdiği görülürken, sonrasında hangi yöne gittiğine dair net bir bilgiye ulaşılamadı.

Öte yandan jandarma ekipleri, kayıp çocuğun bulunması için detaylı çalışma başlatırken, köy halkı da arama çalışmalarına destek veriyor. Bölgedeki boş araziler, ahırlar ve kırsal alanlar tek tek kontrol ediliyor.

Ayrıca baba İsmail Ağbaba, oğlu Rojhat Ağbaba'yı gören veya yerini bilen vatandaşların en yakın güvenlik birimlerine bilgi vermesi çağrısında bulundu. - KARS

Kaynak: İHA

Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
ABD’de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi ABD'de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsini tek tek vurdular Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Kolombiya’daki uçak kazasında ölü sayısı 34’e yükseldi Kolombiya'daki uçak kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

22:16
Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
22:13
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
21:58
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
21:57
Liverpool’da bir devir resmen sona erdi: Salah’tan veda
Liverpool'da bir devir resmen sona erdi: Salah'tan veda
21:33
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail’in İran savaşı felaket bir hata
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata
20:01
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
