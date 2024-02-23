Kars\'ta 18 ton deterjan ve uyuşturucu ele geçirildi

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Kars'ta gümrük kaçağı 18 ton deterjan ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

KOM ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik 1 depoya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 600 paket halinde toplam 18 ton 200 kilo Deterjan, 0,38 gram Metamfetamin ve 1 cam aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Göz altına alınan şüpheliler 2 kişi hakkında 5607 SKM (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) ve TCK-191 (Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak) suçlarından adli işlem yapıldı. - KARS