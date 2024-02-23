Kars'ta 18 ton deterjan ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta 18 ton deterjan ve uyuşturucu ele geçirildi

Kars\'ta 18 ton deterjan ve uyuşturucu ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 18 ton deterjan ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

23.02.2024 11:51  Güncelleme: 11:55
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Kars'ta gümrük kaçağı 18 ton deterjan ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

KOM ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik 1 depoya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 600 paket halinde toplam 18 ton 200 kilo Deterjan, 0,38 gram Metamfetamin ve 1 cam aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Göz altına alınan şüpheliler 2 kişi hakkında 5607 SKM (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) ve TCK-191 (Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak) suçlarından adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta 18 ton deterjan ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta 18 ton deterjan ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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