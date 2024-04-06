Kars'ta 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kars'ta 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kars\'ta 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kars'ın Susuz ilçesi Arpaçay yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile ana yola çıkan araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili jandarma tahkikat başlattı.

06.04.2024 08:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta meydana gelen ve 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kars'ın Susuz ilçesi Arpaçay yol ayrımında meydana geldi. Susuz'dan Kars'a seyir halindeki kamyon ile Arpaçay yol ayrımından ana yola çıkan araç çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sek edilen yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşurken, jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - KARS

Kaynak: İHA

Jandarma, Arpaçay, Susuz, Kars, Hastane, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çanakkale Boğazı'nda 'Sare İmamoğlu' isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı
    08:49 Çanakkale Boğazı'nda 'Sare İmamoğlu' isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı

    İskenderun'dan Kocaeli'ye giden 'Sare İmamoğlu' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşadı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

  • Manisa Sarıgöl'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
    07:45 Manisa Sarıgöl'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

    Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mustafa Batuk hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Batuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

  • Denizli'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
    07:01 Denizli'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

    Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Emin Emgin hayatını kaybetti. Traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda Emgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Kütahya'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı
    04:50 Kütahya'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

    Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 müşteki tespit edildi.

  • Kütahya'da Otomobilde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı
    04:50 Kütahya'da Otomobilde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

    Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli yapıldığı bilgisi üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, bir çift spor ayakkabı içine gizlenmiş 169,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü olan S. A'nın uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul etmesi üzerine gözaltına alındı ve tutuklandı.


08:44 Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat Son 10 gün neler olduğu araştırılacak Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak
00:07 Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25’e yükseltildi Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi
21:52 İliç’teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı İliç'teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz
21:00 Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı
08:26 Evlenip Miami’ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu Evlenip Miami'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu
07:14 TRT 1’nin yeni dizisi Kül Masalı final yapıyor TRT 1'nin yeni dizisi Kül Masalı final yapıyor
01:18 Seçimde AK Parti’nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin’e KADEM sahip çıktı Seçimde AK Parti'nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin'e KADEM sahip çıktı
00:57 İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık
00:00 Tunceli’de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu Tunceli'de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu
23:48 AK Parti’nin her seçim yüzde 90 oy aldığı köy, 31 Mart’ta sandığa gitmedi AK Parti'nin her seçim yüzde 90 oy aldığı köy, 31 Mart'ta sandığa gitmedi
22:40 Seçimi kazanan belediye başkanına makam aracı içi su dolu şekilde teslim edildi Seçimi kazanan belediye başkanına makam aracı içi su dolu şekilde teslim edildi
22:24 DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı
20:59 Mazbata töreninde kavga MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’ne kafa atıp burnunu kırdı Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 09:07:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement