Kars'ta 420 kişi çeşitli suçlardan arama kaydı bulunanlar yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta 420 kişi çeşitli suçlardan arama kaydı bulunanlar yakalandı

Kars\'ta 420 kişi çeşitli suçlardan arama kaydı bulunanlar yakalandı

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 420 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Yakalanan kişiler arasında hapis cezası olanlar da bulunuyor. Güvenlik güçlerinin çalışmaları kent genelinde devam edecek.

22.04.2024 17:25
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Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 420 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.

Kars'ta 01-21 Nisan 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda; hakkında 5 yıl hapis cezası olan 185, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2 ve diğer suçlardan aranan 227 olmak üzere toplam 420 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Güvenlik güçlerinin aranan şahsılara yönelik çalışmalarının kent genelinde aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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