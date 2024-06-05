Kars'ta AFAD Ekipleri Enkazda Arama Kurtarma Eğitimi Verdi

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Kars'ta AFAD ekipleri, eğitimlerini sürdürüyor. AFAD ekiplerince yapılan enkazda arama kurtarma eğitimi gerçeği aratmadı.

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenlerince Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan ve öğretmenlerden oluşan MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) personellerine enkazda arama ve kurtarma eğitimi verildi. Eğitimde enkazda arama ve kurtarma da kullanılan delici, kesici ve beton kırma gibi malzemelerin çalışma yöntemleri gösterildi.

Ayrıca AFAD eğitmenlerince katılımcılara enkazda yandan ve üstten yaralıyı kurtarma eğitimi uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitime katılan AKUB personeli sahadaki performansları da değerlendirildi.

AFAD ekiplerince bu tür eğitimlerin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - KARS