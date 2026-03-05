Kars\'ta Araç Köylülerle Kurtarıldı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yoldan çıkarak kara saplanan bir araç, köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan araç yol kenarında kara saplandı. Durumu fark eden köylüler hemen harekete geçerek minibüs yardımıyla aracı bulunduğu yerden çekti.

Köylülerin el birliğiyle yaptığı çalışma sonucunda araç kısa sürede bulunduğu yerden çıkarılırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Vatandaşların dayanışması ise takdir topladı. - KARS