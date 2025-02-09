Kars'ta hareket halindeki araç alevlere teslim oldu
KARS - Kars'ta seyir halindeki hafif ticari otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aniden alev aldı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi'nde seyir halindeki hafif ticari otomobil, motor kısmından duman çıkarmaya başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı hafif ticari otomobil yanmaya başladı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının neden çıktığı bilinmezken, ticari otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kars'ta Araç Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?