Kars'ta Araç Yangını

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Kars'ta hareket halindeki araç alevlere teslim oldu

KARS - Kars'ta seyir halindeki hafif ticari otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aniden alev aldı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi'nde seyir halindeki hafif ticari otomobil, motor kısmından duman çıkarmaya başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı hafif ticari otomobil yanmaya başladı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının neden çıktığı bilinmezken, ticari otomobil kullanılamaz hale geldi.