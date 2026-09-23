Kars'ta araçlar çarpıştı, sıkışan sürücü kurtarıldı, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kars'ta araçlar çarpıştı, sıkışan sürücü kurtarıldı, 2 sürücü yaralandı

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Kars\'ta araçlar çarpıştı, sıkışan sürücü kurtarıldı, 2 sürücü yaralandı
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Kars-Çakmak köyü yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi; yaralılar Kars'taki hastanelerde tedavi altına alındı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kars'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Kars-Çakmak köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çakmak köyü istikametinden Kars kent merkezine seyir halinde olan hafif ticari araç ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçlardan birinde sıkışan sürücünün kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Kars'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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