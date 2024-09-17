Kars'ta Aranan 17 Kişi Yakalandı

3.Sayfa

Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan ve aranan 17 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 1 Eylül-16 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda Silahla Tehdit ve Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama suçundan 7 yıl 2 ay 23 gün hapis cezası bulunan M.A.K (39), Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satınalmak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan M.Y. (31), İftira suçundan 1 yıl 3 Ay hapis cezası bulunan E.K.(50) ve Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma suçundan 18 gün hapis cezası bulunan H.Ö. (45) ile birlikte toplam 17 kişi yakalandı.

Yakalanan 17 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye'ye sevk edilen 17 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 kişi ise serbest bırakıldı. - KARS