Kars\'ta Aranan 21 Kişi Yakalandı

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Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 21 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda Yağma Basit Yaralama Tehdit Hakaret suçundan 12 Yıl 3 Ay 6 Gün hapis cezası bulunan Z.T. (33), Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 6 Yıl 2 Ay hapis cezası bulunan S.U. (28), Hakaret, Hırsızlık suçundan 6 Yıl hapis cezası bulunan U.Ç. (22), Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5 Yıl 10 Ay hapis cezası bulunan F.D. (26), Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5 Yıl hapis cezası bulunan F.G. (35) olmak üzere 21 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 21 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 21 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KARS