Kars'ta Aranan 21 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kars'ta Aranan 21 Kişi Yakalandı

Kars\'ta Aranan 21 Kişi Yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 21 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.05.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 21 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda Yağma Basit Yaralama Tehdit Hakaret suçundan 12 Yıl 3 Ay 6 Gün hapis cezası bulunan Z.T. (33), Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 6 Yıl 2 Ay hapis cezası bulunan S.U. (28), Hakaret, Hırsızlık suçundan 6 Yıl hapis cezası bulunan U.Ç. (22), Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5 Yıl 10 Ay hapis cezası bulunan F.D. (26), Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5 Yıl hapis cezası bulunan F.G. (35) olmak üzere 21 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 21 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 21 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Aranan 21 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:51 İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı Rozetini bizzat Özgür Özel taktı İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı! Rozetini bizzat Özgür Özel taktı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
14:06 Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu
13:43 Fenerbahçe nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
13:33 Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı
12:49 Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı
12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:47 İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 14:22:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Aranan 21 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement