Kars'ın Sarıkamış ilçesinde buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı; kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Keklik Deresi yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış'a doğru seyreden otomobil, yolun buzlanması yüzünden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yetkililer, sürücülere özellikle buzlanmanın etkili olduğu güzergahlarda dikkatli olmaları ve hızlarını yol ile hava şartlarına göre ayarlamaları uyarısında bulundu.