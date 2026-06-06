Kars'ta Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi - Son Dakika
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Kars'ta Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi

Kars\'ta Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi
06.06.2026 11:33
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Kars Emniyeti, dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirmek için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek ve vatandaşların farkındalığını artırmak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Kent merkezinde yürütülen faaliyetler kapsamında banka şubeleri ve ATM noktalarını ziyaret eden polis ekipleri, banka personeli, özel güvenlik görevlileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek son dönemde sıkça karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Ekipler tarafından yapılan bilgilendirmelerde, kendisini polis, asker, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan şahısların taleplerine kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca telefon, kısa mesaj ve sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması, kişisel bilgilerin ve banka hesap bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Bilinçlendirme çalışmaları sırasında banka çalışanları ve özel güvenlik görevlilerine de şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde ilgili birimlere hızlı şekilde bilgi vermelerinin önemi anlatıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususlar detaylı olarak aktarılırken, dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla benzer farkındalık çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirterek, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın kolluk birimine başvurulması çağrısında bulunuldu. - KARS

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi - Son Dakika

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