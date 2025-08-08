Kars\'ta Düzenli Göç Mücadele Uygulaması

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde 68 ekip ve 287 jandarmanın katılımıyla 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması' yapıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, 26 bina-inşaat, 47 umuma açık yer kontrol edildi, 138 noktada yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi, 2 bin 127 kişinin GBT'si sorgulandı.

Uygulama sonucunda yoklama kaçağı 1 kişi yakalandı, toplam 7 bin 30 TL. idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak; halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS