Kars\'ta Emniyet Kemeri Kullanımı İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kars'ta emniyet kemeri kullanmanın yaygınlaştırılması ve trafik kazalarında can kayıplarının önünü geçmesine yönelik şehirlerarası otobüs işletmelerinin yetkililerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Ziya Polat, başkanlık etti. Toplantıya emniyet, jandarma ve firma temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında trafik ekiplerince sunum yapıldı.
Yapılan sunumun ardından açıklama yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, "Amacımız sıfır can kaybı, bakanlığımız emniyet kemeri takılmasıyla ilgili mevcut yasal düzenlemeleri farkındalığı arttırmak için kampanya başlattı. Kaza görüntülerini seyredince insan şok oluyor. Emniyet kemeri kullanımı kazada can kaybını yüzde 75 oranında azalttığı biliniyor. Bizim araçlara otobüslere binerken, emniyet kemeri takma alışkanlığımız son yıllarda artmasına rağmen yeterli değil" dedi.
Denetimlerin sıklaştırılacağını ifade eden Polat, "Denetimler yapılacak, tabii denetimlerin amacı ceza kesmek değil, uyarmak, farkındalığı arttırmaktır. Umarım hiçbir can kaybı kaybolmadan vatandaşlarımız güvenli yolculuklarını yapar. Arkadaşlarımız sivil olarak araçlara binerek denetimlerini yapacak, kontrollerde emniyet kemerine bakılacak, bakılmaya devam edilecek. Sektör temsilcilerinden, şoför arkadaşlarımızdan rica ediyoruz, otobüse binerken zaten yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyı yapmak zorundasınız. Emniyet kemeri takmadan araç çalıştırmamak lazım. Tüm Türkiye genelinde emniyet kemerinin takılmasıyla ilgili bir kampanya başlatıldı. Otogarda, yol kontrol noktalarında, denetimlerde ve sivil polis, jandarma arkadaşlarımızla denetimler de yapılacak. Tüm yolcularımıza, kaptanlarımıza, şoförlerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Rabbim kaza, bela vermesin inşallah" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Toplantı yapılması gerekenler ve masaya yatırıldı. - KARS
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Son Dakika › 3.Sayfa › Kars'ta Emniyet Kemeri Kullanımı İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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