Kars\'ta Eşzamanlı Operasyon: 30 Gözaltı

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Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 derece olduğu Kars'ta 66 ekip, 306 jandarmanın katılımıyla 30 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise adeta cephanelik ortaya çıktı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca "Aranan Şahıslar ve Ruhsatsız Silah ile Mücadele Operasyonu- 2" düzenlendi. Kent genelinde 66 ekip ve 306 personelin katıldığı operasyonda 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 derece olduğu Kars'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 450 tabanca mühimmatı, 130 av tüfeği kartuşu, 9 muhtelif şarjör ele geçirildi. Muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 30 kişi ise İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - KARS