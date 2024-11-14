Kars'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kars- Iğdır karayolunda meydana geldi. Digor'dan Kars'a seyir halindeki H.G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak ambulanslara taşıdı. Kazada yaralanan H.G., U.G. ve M.G. ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan M.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS