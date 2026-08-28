Kars\'ta Güvenlik Toplantısı

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Kars'ın genel güvenlik ve asayiş durumu değerlendirilirken, kolluk kuvvetlerinin kent genelinde gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerin sonuçları görüşüldü. Vatandaşların huzur içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla sahada yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini ise yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda ve okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri oluşturdu. Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için okul giriş ve çıkışları ile çevrelerinde gerçekleştirilecek denetimler, trafik güvenliği ve alınacak ilave önlemler değerlendirildi.

"Okullar ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılacak"

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik kolluk birimlerince yürütülecek çalışmaların ele alındığı toplantıda, okul çevrelerinde gerekli kontrollerin düzenli şekilde yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Öğrencilerin eğitim süreçlerinin herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşmadan sürdürülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

"Sınır güvenliği ve düzensiz göç gündemde"

Toplantıda ayrıca Kars'ın sınır hattındaki güvenlik tedbirleri de masaya yatırıldı. Sınır güvenliğinin etkin şekilde sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirilirken, düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen uygulamalar hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kent genelindeki güvenlik tedbirlerinin yanı sıra sınır bölgelerinde alınan önlemlerin de değerlendirildiği toplantıda, mevcut uygulamaların devam ettirilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli tedbirlerin alınması ele alındı.

Toplantıda, Kars genelinde kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla mücadele, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumların koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmesinin önemine vurgu yapıldı.

Vali Ziya Polat başkanlığındaki toplantıya ilgili kurum ve güvenlik birimlerinin temsilcileri katılırken, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.