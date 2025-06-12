Kars\'ta Güvenlik Uygulamaları Vatandaşları Rahatlatıyor

Kars'ta polis adeta göz açtırmıyor. Kent genelinde yapılan asayiş, trafik ve güvenlik uygulamaları vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent merkezinde ve uygulama noktalarında asayiş, güvenlik ve trafik uygulamaları sürüyor.

Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda başta emniyet kemeri olmak üzere ehliyet, ruhsat, alkol muayenesi ve yolcuların GBT yoklamaları yapılıyor. Araçlar didik didik aranıyor. Yapılan uygulamalardan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, "Kars'ta polislerin yaptığı uygulamalar bizleri son derece memnun ediyor. Çocuklarımız sokaklarda rahat rahat dolaşıyor. Gece geç saatlere kadar bizler ailemizle sokakta vakit geçirebiliyoruz. Uygulamalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin" dediler.

Ayrıca polis ekiplerince uygulama noktalarında durdurulan araçlar da bulunanlara emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatılıyor. Sürücülerden hız yapmamaları ve uykusuz olarak yola çıkmamaları istendi, sürücülere el broşürleri dağıtıldı.

Polis ekiplerince uygulamalarda şüpheli görülen araçlar aranırken, sürücülere ise alkol muayenesi yapılıyor. Polis ekipleri vatandaşlara huzur ortamı sağlamak için her türlü önlemleri alıyor. Kars'ta asayiş ve güvenlik uygulamalarının süreceği bildirildi. - KARS