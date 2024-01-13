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Kars'ta ilkokul öğrencilerine polis, bilgilendirici el broşürü dağıttı - Son Dakika
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Kars'ta ilkokul öğrencilerine polis, bilgilendirici el broşürü dağıttı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Kars'ta bulunan ilkokul öğrencilerine genel güvenlik ve asayiş konularında bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı. Dağıtılan broşürlerle öğrencilere karşılaşabilecekleri problemler ve yapmaları gerekenler hakkında bilgi verildi. Kars İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.

Kars\'ta ilkokul öğrencilerine polis, bilgilendirici el broşürü dağıttı
13.01.2024 - 13:27,  Güncelleme: 13:28
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Kars'ta ilkokul öğrencilerine polis, bilgilendirici el broşürü dağıttı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde bulunan Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu, Melikşah İlkokulu, Bayrampaşa TOKİ İlkokulu ve Kars İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik okul çıkışında Genel Güvenlik ve Asayiş konulu 820 adet bilgilendirici el broşürü dağıtarak öğrencileri bilgilendirdi.

Polis dağıttığı el broşürleriyle hem öğrencilere genel güvenlik ve hem de asayiş konularında karşılaştıkları problemler yapmaları gerektiğini anlattı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüleceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta ilkokul öğrencilerine polis, bilgilendirici el broşürü dağıttı - Son Dakika


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