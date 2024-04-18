KARS (İHA) – Kars'ta jandarma uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek yakalamak, toplumumuzu uyuşturucudan arındırmak için çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalar çalışmalarda Kağızman Akçay köyü kırsal alanında 2 kişinin görülmesi üzerine, şüpheliler durdurularak kimlik kontrolleri yapıldı. Şüphelilere ait tarlada uyuşturucu madde arama köpeği Tabla ile yapılan aramada 60 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheliler C.Ö. (28) ve V.Ç.'nin (25) ikametlerinde yapılan aramda ise V.Ç.'nin evinde 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - KARS
Son Dakika › 3.Sayfa › Kars'ta Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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