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Kars'ta jandarma yaban hayvanlarına yiyecek bıraktı, yasadışı avlanan 1 kişiyi suçüstü yakaladı - Son Dakika
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Kars'ta jandarma yaban hayvanlarına yiyecek bıraktı, yasadışı avlanan 1 kişiyi suçüstü yakaladı

Kars'ta devam eden şiddetli kış şartları nedeniyle jandarma ekipleri, yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğal ortamlarına yem bıraktı. Bu sırada yapılan çalışmalarda yasadışı avlanan bir kişi suçüstü yakalandı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kars\'ta jandarma yaban hayvanlarına yiyecek bıraktı, yasadışı avlanan 1 kişiyi suçüstü yakaladı
29.01.2024 - 23:40,
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Kars'ta jandarma yaban hayvanlarına yiyecek bıraktı

Yasadışı avlanan 1 kişiyi suçüstü yakaladı

KARS - Kars'ta çetin geçen kış şartları jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Doğada yaban hayvanlarına yiyecek bırakan jandarma, yasadışı avlanan 1 kişi ise suçüstü yakaladı.

Kars'ta devam eden şiddetli soğuk ve ağır kış mevsimi dolayısıyla, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri tarafından Sarıkamış'ta yaban hayvanlarının aç kalmaması amacıyla doğal ortamlarında yemlenmeleri için doğaya yem bırakıldı.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda H.T.'nin usulsüz avlandığı tespit etti. Bunun üzerine jandarma şüpheli hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği tutanak tanzim edilerek, tüfeği ile birlikte Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, H.T. hakkında yasal işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerinin çetin kış şartlarında yaban hayvanlarının kolay yiyecek elde etmesini sağlamak amacıyla aralıksız doğal ortama yem bırakacakları öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Kars, Hayvanlar, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta jandarma yaban hayvanlarına yiyecek bıraktı, yasadışı avlanan 1 kişiyi suçüstü yakaladı - Son Dakika


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