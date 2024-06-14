Kars'ta jandarmanın 185. Yıldönümü etkinliğini - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kars'ta jandarmanın 185. Yıldönümü etkinliğini

Kars\'ta jandarmanın 185. Yıldönümü etkinliğini

Kars'ta, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açılan stant yoğun ilgi gördü.

14.06.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açılan stant yoğun ilgi gördü.

Jandarmanın 185. kuruluş yıldönümü Kars'ta da çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca Bedesten bölgesinde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper yaptı. Daha sonra AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın söz aldı. Çalkın, jandarmanın gece gündüz demeden 24 saat görev yaptığını söyledi.

Milletvekili Adem Çalkın, "Jandarma kırsalda, dağlarda, yaylalarda milletimizin cam emniyetini sağlamak için 24 saat çalışıyor. Jandarmamız milletinin yanında, jandarmamız yollarda, jandarmamız köylerde ve jandarmamız her yerde, Allah eksikliğinizi vermesin" dedi.

Son olarak söz alan Vali Ziya Polat, Jandarmanın kuruluşunun 185. Yıldönümünü kutladı.

Vali Ziya Polat, "Gerektiğinde hepimizde olduğu gibi seve seve şahadet şerbeti içeceğiz. Bu devlet için, bu millet için, bayrağımız, ezanımız için şahadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Gazilerimize hayırlı sağlıklı ömürler diliyorum. Biz hep söylüyoruz, emrimizi devletten alırız. Bu aziz millete de hizmet ederiz. Tüm güvenlik güçlerimiz jandarmamızla, polisimizle, askerimizle, sahil güvenliğimizle, her zaman her yerde hazır, daima hazır. Bu milletin duasında, milletin gönlünde yer almak en önemli iş, artık jandarmamız, güvenlik güçlerimiz sadece görev yapmıyor. Milletin gönlüne giriyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından açılan stantta Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan silah, araç -gereç ve malzemeler sergilendi. Görevliler tarafından envanterler ve silahlar hakkında protokol üyeleri ve vatandaşlara bilgi verildi.

Programa; Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Azerbaycan Başkonsolosu Nuri Guliyev, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, daire ve kurum amirleri katıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Jandarma, Kars, Tören, Güvenlik, Valilik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta jandarmanın 185. Yıldönümü etkinliğini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:17:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta jandarmanın 185. Yıldönümü etkinliğini - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement