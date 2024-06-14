Kars\'ta jandarmanın 185. Yıldönümü etkinliğini

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Kars'ta, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açılan stant yoğun ilgi gördü.

Jandarmanın 185. kuruluş yıldönümü Kars'ta da çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca Bedesten bölgesinde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper yaptı. Daha sonra AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın söz aldı. Çalkın, jandarmanın gece gündüz demeden 24 saat görev yaptığını söyledi.

Milletvekili Adem Çalkın, "Jandarma kırsalda, dağlarda, yaylalarda milletimizin cam emniyetini sağlamak için 24 saat çalışıyor. Jandarmamız milletinin yanında, jandarmamız yollarda, jandarmamız köylerde ve jandarmamız her yerde, Allah eksikliğinizi vermesin" dedi.

Son olarak söz alan Vali Ziya Polat, Jandarmanın kuruluşunun 185. Yıldönümünü kutladı.

Vali Ziya Polat, "Gerektiğinde hepimizde olduğu gibi seve seve şahadet şerbeti içeceğiz. Bu devlet için, bu millet için, bayrağımız, ezanımız için şahadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Gazilerimize hayırlı sağlıklı ömürler diliyorum. Biz hep söylüyoruz, emrimizi devletten alırız. Bu aziz millete de hizmet ederiz. Tüm güvenlik güçlerimiz jandarmamızla, polisimizle, askerimizle, sahil güvenliğimizle, her zaman her yerde hazır, daima hazır. Bu milletin duasında, milletin gönlünde yer almak en önemli iş, artık jandarmamız, güvenlik güçlerimiz sadece görev yapmıyor. Milletin gönlüne giriyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından açılan stantta Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan silah, araç -gereç ve malzemeler sergilendi. Görevliler tarafından envanterler ve silahlar hakkında protokol üyeleri ve vatandaşlara bilgi verildi.

Programa; Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Azerbaycan Başkonsolosu Nuri Guliyev, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, daire ve kurum amirleri katıldı. - KARS