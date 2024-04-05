Kars\'ta jandarma ekipleri kaçak altın operasyonu düzenledi

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Kars'ta jandarma ekipleri yurda kaçak yolla sokulan altını satmak isteyen bir şahsa yönelik operasyon yaptı ve 2 kilogram altını ele geçirdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Ö.K. (E-36) isimli şahsın ülkeye kaçak yollardan sokulan altınları satmak amacıyla kara yoluyla Iğdır'dan Trabzon'a götüreceği duyumu alınmıştır. Konuyla ilgili yapılan ayrıntılı araştırma ve inceleme sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda, söz konusu şahsın intikal ettiği araç 4 Nisan 2024 günü saat 15.30 sıralarında yol kontrol noktasında durdurulmuş olup şahsın beline zulalanmış şekilde piyasa değeri yaklaşık 5.000.000 TL olan 2*1000'er gram (2) adet kaçak külçe altın ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS