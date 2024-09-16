Kars'ta Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Kars'ta Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu

Kars\'ta Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu

Kars'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ve tütün ürünü ele geçirildi, 32 kişi gözaltına alındı.

16.09.2024 13:12
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Kars'ta düzenlenen operasyonda kaçak içki ve çok sayıda tütün mamulü ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezi ile birlikte Kağızman ve Susuz ilçelerinde kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda; 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 33 bin 750 boş ve doldurulmuş makaron, 255 paket gümrük kaçağı sigara, 95 kilo 800 gram kıyılmış tütün, 27 kilo 900 gram nargile tütünü, 25 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 300 litre etil alkol, 30 elektronik iş aleti ve 2 cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Operasyonda şüpheli 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 32 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu - Son Dakika

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