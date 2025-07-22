Kars'ta Kamu Personeline UYUMA ve Narvas Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme

Kars'ta kamu kurum personellerine ve anne adaylarına UYUMA ve Narvas uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Sarıkamış ilçesinde belediye işçisi 15 kişi, 9 anne ve anne adayına, Devlet Hastanesi personeli 80 kişiye, 50 anne ve anne adayına, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli 20 kişiye,1 anne ve anne adayına, Orman İşletme Müdürlüğü personeli 20 kişiye 6 anne ve anne adayına ve İlçe Müftülük personeli 20 kişiye, "En İyi Narkotik Polisi; Anne ve Narkoyetişkin Metamfetamin Eğitim Modülü projesi ile UYUMA uygulaması ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (Narvas)" hakkında bilgilendirme yapılarak el broşürleri dağıtıldı.

Kars Emniyeti, benzer eğitim çalışmalarını artırarak şehir genelinde toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu bilgilendirme, teknolojinin (UYUMA ve Narvas) halkla kaynaştırılarak, gençler ve toplumun farkındalığının artırılması hedefleniyor. - KARS