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Kars'ta Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kars'ta Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişinde meydana gelen kazada, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle 1 kamyon ve 2 yolcu otobüsü karıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, Jandarma, Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars\'ta Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti
05.01.2024 - 14:32,
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Kars'ta kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle 1 kamyon ve 2 yolcu otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Kaza, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişinde meydana geldi. Buzlanmadan dolayı meydana gelen zincirleme kaza sonra bölgeye AFAD, Jandarma, Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla Kars, Erzurum ve Sarıkamış'taki hastanelere sevk edildi. Otobüste sıkışan ve hayatını sürücü Ö.U. ile F.A. hayatını kaybetti.

Olay yerine Kars Valisi Ziya Polat da geldi. Polat, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından yaraları tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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