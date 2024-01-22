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Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 17 köy yolundan 11'i ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 17 köy yolundan 11'i ulaşıma açıldı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 17 köy yolundan 11'i İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından açıldı. 6 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor. Kar yağışı ve tipi aralıklarla devam ediyor.

Kars\'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 17 köy yolundan 11\'i ulaşıma açıldı
22.01.2024 - 17:11,
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Kars'ta kar yağışı ve tipi dolayı kapalı bulunan 17 köy yolundan 11'i ulaşıma açılırken, 6 köy yolunda çalışmalar devam ediyor.

Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipinin etkili olduğu kentte, ulaşıma kapanan 17 köy yolunda İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmalarda köy yollarının 11'i yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı bulunan 6 köy yolunda ise ekipler çalışma yapıyor. Kentte kar yağışı ve tipi aralıklarla devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 17 köy yolundan 11'i ulaşıma açıldı - Son Dakika
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