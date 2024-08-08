Kars'ta 'Kars'ın Huzuru' Temalı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta 'Kars'ın Huzuru' Temalı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kars\'ta \'Kars\'ın Huzuru\' Temalı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında düzenlenen Asayiş ve Güvenlik bilgilendirme toplantısında, Kars'ın huzur ve güvenliği ön planda tutulduğu vurgulandı. Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın Temmuz ayı verileri de paylaşıldı.

08.08.2024 12:40
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Kars'ta Vali Ziya Polat başkanlığında 'Kars'ın Huzuru' temalı Asayiş ve Güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "Gazi Karsımızın huzur ve güvenliğini, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlama önceliğimiz doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla çalışmalarımızı gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. Temmuz ayında kolluk kuvvetlerimizin üstün bir gayretle yürüttüğü faaliyetleri kamu oyu ile paylaşmak istiyorum" dedi.

Vali Polat, "Allaha şükür Kars'ta çok büyük bir sıkıntımız yok, çok büyük bir olayımız yok. Olaylara emniyetimiz, jandarmamız anında müdahale ediyor. Burada biz önemli olan önleyici faaliyetlerimiz, bilgilendirme faaliyetleri eğitimlerimiz devam ediyor. Bu huzur şehri Kars için hep birlikte tekrar söylüyorum, Karslı hemşehrilerimizle birlikte huzur şehri olmaya devam edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın Temmuz ayı verileri basınla paylaşıldı. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta 'Kars'ın Huzuru' Temalı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta 'Kars'ın Huzuru' Temalı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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