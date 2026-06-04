Kars'ta Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kars\'ta Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
04.06.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta 5 gündür kayıp olan 26 yaşındaki Barış Ceco için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

Kars'ta kendisinden 5 gündür haber alınamayan 26 yaşındaki Barış Ceco'nun bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kars merkeze bağlı Boğatepe köyünde yaşayan Barış Ceco'dan (26) 5 gündür haber alınamıyor. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Barış Ceco'nun uzun süre eve dönmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla Boğatepe köyü ve çevresinde kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

Ekipler, kırsal alanlar, dere yatakları ve ulaşımı güç bölgelerde arama faaliyetlerini yoğunlaştırırken, çalışmalarda dron desteğinden de yararlanılıyor. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmalar kapsamında geniş bir alan titizlikle taranıyor.

Barış Ceco'nun bulunması için yürütülen çalışmalara köy sakinleri de destek verirken, aile, Barış Ceco'yu gören, kendisiyle karşılaşan veya bulunduğu yere ilişkin herhangi bir bilgi sahibi olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da en yakın kolluk kuvvetine bilgi vermelerini istedi. - KARS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
İngiliz Kraliyet Donanması’na ait helikopter düştü İngiliz Kraliyet Donanması'na ait helikopter düştü
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
Tanju Özcan’a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Hisarcıklıoğlu’nun sözleri Bakan Kurumu mest etti Hisarcıklıoğlu'nun sözleri Bakan Kurumu mest etti
Kelkit Çayı’nda kaybolan Oğuz Kale’nin cansız bedeni bulundu Kelkit Çayı'nda kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedeni bulundu

10:46
Kılıçdaroğlu’ndan “tedbirli ihraç“ hamlesi İşte hedefindeki 5 milletvekili
Kılıçdaroğlu'ndan "tedbirli ihraç" hamlesi! İşte hedefindeki 5 milletvekili
10:27
Hakan Safi’ye şok Luis Suarez’in bonservisini duyurdular, rakam olay
Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay
10:08
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
10:06
Murat Ülker’i geride bıraktı Türkiye’nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
09:46
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
09:27
Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı Kızının iddiası kan donduran cinsten
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 10:54:28. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.