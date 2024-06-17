Kars'ta Kurban Bayramı'nda 52 kişi kendini yaraladı

Kars'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde 52 kişi kurban keserken kendisini yaraladı.
Kurban kesim işleminin başlamasıyla birlikte Harakani Devlet Hastanesi ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin acil servisinde yoğunluk oluştu. Kent merkezinde kurbanları kesmek isterken kendilerini çeşitli yerlerinden yaralayan 52 kişi, hastanelerin yolunu tuttu.
Hastanelerin acil servislerine gelen acemi kasaplar, acil servislerde ilk tedavileri yapılarak taburcu edildi. - KARS
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