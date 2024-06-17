Kars'ta Kurban Bayramı'nda 52 kişi kendini yaraladı - Son Dakika
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Kars'ta Kurban Bayramı'nda 52 kişi kendini yaraladı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kars'ta kurban kesimi sırasında 52 kişi kendini yaraladı. Harakani Devlet Hastanesi ve Araştırma Uygulama Hastanesi'nin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. Yaralananlar, hastanelerde tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

17.06.2024 09:37
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Kars'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde 52 kişi kurban keserken kendisini yaraladı.

Kurban kesim işleminin başlamasıyla birlikte Harakani Devlet Hastanesi ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin acil servisinde yoğunluk oluştu. Kent merkezinde kurbanları kesmek isterken kendilerini çeşitli yerlerinden yaralayan 52 kişi, hastanelerin yolunu tuttu.

Hastanelerin acil servislerine gelen acemi kasaplar, acil servislerde ilk tedavileri yapılarak taburcu edildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Kurban Bayramı'nda 52 kişi kendini yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Kurban Bayramı'nda 52 kişi kendini yaraladı - Son Dakika
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